Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Метеорологи  МЧС  РА предупреждают: возможны усиление  ветра  и град


6 мая днем,  7 мая во второй половине дня, 8-11 мая время от времени в большинстве районов  ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град.

Во время грозы возможно усиление  ветра  до 15-20 м/с.

Ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.  

8  мая температура воздуха понизится на 4-6  градусов, затем повысится на  2-3 градуса.

  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 6 мая днем,  7 мая вечером, 8-11 мая время от времени ожидаются дожди и грозы.




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