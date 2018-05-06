Метеорологи  МЧС  РА предупреждают: возможны усиление  ветра  и град

6 мая днем, 7 мая во второй половине дня, 8-11 мая время от времени в большинстве районов ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

8 мая температура воздуха понизится на 4-6 градусов, затем повысится на 2-3 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 6 мая днем, 7 мая вечером, 8-11 мая время от времени ожидаются дожди и грозы.