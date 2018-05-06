Спасатели перенесли в безопасное  место найденную в Зовуни змею

6 мая в 09:22 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что во дворе дома № 21/1 по 2-й ул. в селе Зовуни Котайкской области замечена змея, требуется помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МЧС.

Спасатели поймали полоза и перенесли в безопасное место.