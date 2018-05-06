Guardian: команда Трампа обращалась к частной фирме в поиске компромата на окружение Обамы

Команда президента США Дональда Трампа в мае 2017 года обратилась к израильскому частному детективному агентству для сбора компромата на членов администрации бывшего главы государства Барака Обамы, ответственных за переговоры по ядерной сделке с Ираном. Об этом в воскресенье пишет газета The Guardian.

По ее данным, израильским сыщикам было поручено собрать компрометирующие сведения о советнике Обамы по национальной безопасности Бене Родсе и советнике вице-президента Джо Байдена Колине Кале. Как заявил источник издания, смысл действий команды Трампа заключался в том, чтобы, дискредитировав людей, работавших над заключением сделки, можно было легче ее разорвать. По информации The Guardian, детективы должны были уделять особое внимание связям советников с проиранскими лоббистами и СМИ, выступавшими в поддержку соглашения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, результат работы израильского агентства неизвестен, отмечает газета.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

В свою очередь Трамп не раз называл сделку с Ираном "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января 2018 года глава Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.