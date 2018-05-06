Спасатели вывели заблокированного в  лифте  гражданина

6 мая в 03:50 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что в лифте в доме №17 по ереванской ул.Александра Ширванзаде застрял гражданин, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МСЧ.

Выяснилось, что неполадки с лифтом в доме №17 по ул. Наири Зарьяна.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из неисправного лифта гражданина Б.Б. (1982 г/р).