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Спасатели вывели заблокированного в  лифте  гражданина


6 мая в 03:50 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что в лифте в  доме №17 по ереванской ул.Александра Ширванзаде  застрял гражданин, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательской службы МСЧ.

Выяснилось, что неполадки с лифтом в доме №17 по ул. Наири Зарьяна.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели вытащили из неисправного лифта гражданина Б.Б. (1982 г/р).




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