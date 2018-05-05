Происходящие в последние недели события в Армении являются исключительно внутренними вопросами Армении: посольтсво РФ

В связи с прозвучавшими 5 мая с.г. заявлениями отдельных российских граждан и лиц в преломлении к ситуации в Армении посольство России в Ереване выступило с заявлением.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Напоминаем, что происходящие в последние недели события в Республике Армения являются исключительно внутренними вопросами Республики Армения и ее граждан.

В своей деятельности по выстраиванию и поддержанию союзнических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения российская сторона, посольство в Ереване не исходят из частных мнений различных лиц, а придерживается мнений, озвученных пресс-секретарем президента России Д.С.Песковым и официальным представителем МИД России М.В.Захаровой”.