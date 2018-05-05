Пашинян сообщает, что 7 мая Серж Танкян приедет в Ереван

На странице лидер парламентской фракции «Выход», кандидата в премьер-министры Армении Никола Пашиняна в Facebook сообщается, что солист всемирно известной рок-группы System of a Down группы Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая.

«Рад сообщить, что Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая, в 20.05. Давайте подготовимся к мощной церемонии приветствия», - как сообщает Арменпресс, говорится на странице Никола Пашиняна в Facebook.