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Пашинян сообщает, что 7 мая Серж Танкян приедет в Ереван


На странице лидер парламентской фракции «Выход», кандидата в премьер-министры Армении Никола Пашиняна в Facebook сообщается, что солист всемирно известной рок-группы System of a Down группы Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая.

«Рад сообщить, что Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая, в 20.05. Давайте подготовимся к мощной церемонии приветствия», - как сообщает Арменпресс, говорится на странице Никола Пашиняна в Facebook.




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