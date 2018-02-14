Предстоящие на 6 мая мероприятия
20:25, Май 05, 2018
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- 21:13 Происходящие в последние недели события в Армении являются исключительно внутренними вопросами Армении: посольтсво РФ
- 20:42 Президент Армении принял группу бизнесменов из Катара и Китая
- 20:38 Пашинян сообщает, что 7 мая Серж Танкян приедет в Ереван
- 20:33 Совершившему вооруженное нападение на филиал банка HSBC полковнику полиции предъявлено обвинение
- 20:30 Предстоящие на 7 мая мероприятия
- 20:25 Предстоящие на 6 мая мероприятия
- 19:52 Новый скандал в армянском футболе
- 19:36 «Локомотив» стал трехкратным чемпионом России
- 19:14 Армения примет участие участия во Всемирном форуме по энергоэффективности 2018 года
- 19:05 Карен Карапетян подписал решения
- 18:26 Число жертв обрушения шахты в ЮАР возросло до семи человек
- 17:47 Выросли показатели внешнеторгового оборота и государственных доходов Армении
- 17:44 В Турции молния ударила в 12 учеников
- 17:37 На парламентских выборах в Ливане представлены 8 кандидатов-армян
- 17:34 В Лондоне задержали 50 крокодилов
- 17:27 Шесть человек пострадали из-за наводнения в Анкаре
- 17:26 Президент Армении принял посла Сирии
- 17:24 Посол ОАЭ в Армении встретился с и.о. вице-премьера Армении
- 17:17 Чистая прибыль банковской системы в 2017 году выросла на 8 млрд драмов
- 16:48 Миссия InSight стартовала к Марсу
- 16:45 Полиция задержала 26-летнюю девушку
- 16:44 ЕАБР предоставил ЗАО «Америабанк» 30 млн долларов на финансирование МСБ в Армении
- 16:42 Бако Саакян принял представителей ряда молодежных общественных организаций
- 16:35 85,5% активов финансовой системы выпадает на долю банков
- 16:28 Президент Армении принял группу представителей армянской общины Сирии
- 16:15 Навальный задержан на несогласованной акции в Москве
- 16:05 Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль
- 15:55 Никол Пашинян сообщает о встрече с послом Аргентины в Армении
- 15:37 Студенты Ширакского госуниверситета требуют отставки ректора
- 15:13 В различных городах России проходят акции протеста против Путина
- 14:41 Карену Карапетяну и его команде удалось вывести экономику из печального состояния и стабилизировать ее: экономист
- 14:40 Последние события в Армении положительно сказались на международном имидже страны: Мехак Апресян
- 14:37 Стартовала программа по благоустройству территорий, прилегающих к дороге, ведущей от международного аэропорта «Звартноц Армения» в Ереван
- 14:26 Директор школы номер 11 имени Монте Мелконяна уволена
- 13:39 Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 10.4%
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