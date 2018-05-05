«Локомотив» стал трехкратным чемпионом России

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл петербургский «Зенит» в матче 29-го тура чемпионата России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на sportbox.ru, победный мяч забил португальский нападающий Эдер.

Эта победа позволила «Локомотиву» досрочно стать чемпионом России.

Коллектив Юрия Семина ранее брал золото в 2002 и 2004 году.