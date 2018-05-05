Карен Карапетян подписал решения

Решением и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Ованес Никогосян освобожден от должности пресс-секретаря премьер-министра по собственному заявлению. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, другим решением Карена Карапетяна, Армен Гичян освобожден с должности ответственного протокола премьер-министра по собственному заявлению, а Степан Карташян - с должности начальника Управления внешних связей аппарата правительства Армении.