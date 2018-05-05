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Число жертв обрушения шахты в ЮАР возросло до семи человек


Число погибших при обрушении шахты на севере ЮАР достигло семи человек.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о четырех жертвах и шести пострадавших. Шахта компании Sibanye-Stillwater обвалилась из-за землетрясения магнитудой 2,2, которое произошло в четверг.

"К сожалению, трое работников, которые были извлечены на поверхность последними, скончались от полученных травм, общее число жертв землетрясения составило семь человек", — заявил представитель компании-владельца шахты Джеймс Уэллстед.

Еще шесть пострадавших шахтеров остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Власти начали расследование инцидента.

 




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