Число жертв обрушения шахты в ЮАР возросло до семи человек

Число погибших при обрушении шахты на севере ЮАР достигло семи человек.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о четырех жертвах и шести пострадавших. Шахта компании Sibanye-Stillwater обвалилась из-за землетрясения магнитудой 2,2, которое произошло в четверг.

"К сожалению, трое работников, которые были извлечены на поверхность последними, скончались от полученных травм, общее число жертв землетрясения составило семь человек", — заявил представитель компании-владельца шахты Джеймс Уэллстед.

Еще шесть пострадавших шахтеров остаются в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Власти начали расследование инцидента.