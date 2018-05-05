В Турции молния ударила в 12 учеников

В отдыхающих в турецкой провинции Ширнак учащихся ударила молния. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, случай был зарегистрирован в районе Силопи.

Согласно информации, в результате удара молнии пострадали 12 школьников.