В Турции молния ударила в 12 учеников
В отдыхающих в турецкой провинции Ширнак учащихся ударила молния. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкие СМИ, случай был зарегистрирован в районе Силопи.
Согласно информации, в результате удара молнии пострадали 12 школьников.
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