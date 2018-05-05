В Лондоне задержали 50 крокодилов

В лондонском аэропорту Хитроу задержали 50 крокодилов, владельцы которых нарушили правила перевозки диких животных. Как передает Арменпресс со ссылкой на «lenta.ru», об этом сообщил новостной портал BBC News.

Годовалых пресмыкающихся пытались ввезти в Великобритании из Малайзии для разведения на ферме на мясо. В ходе путешествия 30-сантиметровые крокодилы дрались друг с другом, так как для них не было достаточно свободного места: в каждом из пяти контейнеров должно было размещаться 4 животных, но перевозчики поместили по 10 животных в каждый. В результате одна из рептилий погибла.

Животных изъяли согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Представители Хоум-офиса (Министерства внутренних дел Великобритании) сообщили, что им подыщут новый дом.

СИТЕС — международное соглашение, подписанное 169 государствами, вступило в силу в 1975 году. Цель конвенции — уберечь диких животных и растения от вымирания в результате торговли. С момента подписания документа ни один из видов, находящихся под ее защитой, не вымер по этой причине.