Шесть человек пострадали из-за наводнения в Анкаре

Сильный ливень вызвал наводнение в районе Анкары Мамак, шесть человек пострадали, заявил мэр турецкой столицы Мустафа Туна в субботу. Об этом сообщает “Арменпресс”, со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщил телеканал NTV, ливень в Анкаре парализовал движение в нескольких районах, наиболее сильно пострадал район Мамак. Несколько улиц были затоплены потоками воды, которые сносили машины. Затопленными оказались также нижние этажи зданий.

"Из-за наводнения пострадали шесть человек, жертв нет", — сказал Туна журналистам. Он добавил, что метеорологи ожидают продолжения сильных осадков.