Чистая прибыль банковской системы в 2017 году выросла на 8 млрд драмов

Чистая прибыль банковской системы в 2017 году составила 39,7 млрд драмов по сравнению с 31,7 млрд в конце 2016 года. Согласно активам (RоA) и капиталу (RоE) показатели рентабельности составили 1,0 и 6,0 процента соответственно по сравнению с 0,9 и 5,8 процентами в конце 2016 года. Как сообщает Арменпресс, об этом свидетельствует годовой отчет Центрального банка 2017 года.

Как сообщает Арменпресс, активы банковской системы в 2017 году увеличились на 9,2%, общий капитал - на 4,9%, а обязательства - на 10,1%, предоставленные экономике кредиты выросли на 8,5%.

По данным ЦБ, также выросли основные показатели других участников финансовой системы. В частности, общий капитал кредитных организаций увеличился на 41,4%, обязательства - на 3,5%, активы - на 21,1%.

Общий капитал страховой системы снизился на 1,1%, обязательства выросли на 11,2%, активы - на 6,1%. Общий капитал инвестиционных компаний увеличился на 51,9%, обязательств - на 55,3%, активов - на 54,8%. Чистые активы обязательных пенсионных фондов увеличились на 67,0%, составив 105,6 млрд. драмов.