Посол ОАЭ в Армении встретился с и.о. вице-премьера Армении

Посол ОАЭ в Армении Джасим Мухаммад аль-Касими 5 мая встретился с и.о. вице-премьера Армении Арменом Геворгяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Emirates News Agency.

Они обсуждили двусторонние отношения и дальнейшие программы по развитию сотрудничества между двумя дружественными странами.