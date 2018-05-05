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Посол ОАЭ в Армении встретился с и.о. вице-премьера Армении


Посол ОАЭ в Армении Джасим Мухаммад аль-Касими 5 мая встретился с и.о. вице-премьера Армении Арменом Геворгяном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Emirates News Agency.

Они обсуждили двусторонние отношения и дальнейшие программы по развитию сотрудничества между двумя дружественными странами.




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