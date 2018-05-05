Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

Миссия InSight стартовала к Марсу


C космодрома Ванденберг в Калифорнии (США) в 14:05 мск стартовала ракета Atlas V с зондом InSight для исследования Марса. Трансляцию запуска ведет НАСА.

Аппарат InSight — первая миссия по исследованию внутренних слоев Марса. Зонд установит на планете сейсмограф для измерения движений внутренних пород и ударов метеоритов, будет вести бурение и другие эксперименты. Это позволит ученым узнать больше о формировании и развитии красной планеты.

Аппарат оснащен микрочипами с именами землян. Прибытие зонда на Марс планируется в ноябре, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации