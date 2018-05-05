Полиция задержала 26-летнюю девушку

В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Степанаванского отдела Полиции РА, 4 мая в 22.00 на площади Республики в Ереване была задержана Анаит С., 1992 г.р., которая с 27 апреля разыскивалась по обвинению в уклонении от отбывания наказания, назначенного за совершение преступных деяний, предусмотренных частью 1 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и частью 1 статьи 316 УК РА (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.