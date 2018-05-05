ЕАБР предоставил ЗАО «Америабанк» 30 млн долларов на финансирование МСБ в Армении

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ЗАО «Америабанк» подписали кредитный договор о предоставлении кредитной линии для целей развития МСБ в Республике Армения в размере 30 млн долларов США. Средства предоставляются сроком на 4 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЗАО «Америабанк».

Реализация проекта будет способствовать расширению банковской деятельности, в том числе по кредитованию бизнеса, а также развитию отраслей реального сектора экономики.

Малый и средний бизнес имеют стратегическое значение для Армении, обеспечивая экономическую стабильность экономики. Кредитные средства позволят помочь предприятиям МСБ страны решить задачу долгосрочного финансирования, необходимого для капитальных вложений и инвестиций.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

– динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи первым инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг. Более подробная информация о Банке на сайте www.ameriabank.am .-