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Бако Саакян принял представителей ряда молодежных общественных организаций


5 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял представителей ряда молодежных общественных организаций. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Были обсуждены вопросы, касающихся связей между государством и общественным сектором, внешней и внутренней политики страны.
Глава государства отметил важность подобных обсуждений, выразив удовлетворение, что они носят периодический характер.


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