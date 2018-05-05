Президент Армении принял группу представителей армянской общины Сирии

Президент Армении Армен Саркисян 5 мая принял группу представителей армянской общины Сирии, переехавших в Армению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече были обсуждены волнующие гостей вопросы и способы их решения. На встрече присутствовали также посол Сирии в Армении Мохаммед Ахмад Хаджи Ибрагим.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, были обсуждены проблемы интеграции, образования, здравоохранения сирийских армян, а также вопросы, касающиеся сфер экономики и бизнеса Армении, в которых часто сирийские армяне своим трудолюбием и мастерством изменяют атмосферу.

Сирийские армяне высоко оценили помощь правительства Армении во время кризиса. На встрече также были затронуты вопросы, связанные с активизацией армяно-сирийского торгового сотрудничества, созданием благоприятных условий для сирийских инвестиций в Армении и облегчением передвижений предпринимателей.

Было достигнуто соглашение о продолжении обсуждений в различных форматах по этим вопросам в будущем.

Президент Армении выразил надежду, что после урегулирования сирийского кризиса армяне начнут процесс развития своих двух родин.