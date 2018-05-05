Врачи удалили американке 60-килограммовую опухоль

Врачи госпиталя Дэнбери, штат Коннектикут, удалили пациентке опухоль яичника весом около 60 килограмм. Об этом сообщается на сайте медучреждения.



Женщина обратилась к гинекологу, начав резко набирать вес - на протяжении нескольких месяцев она набирала около 4,5 килограмм за неделю. Сеанс МРТ показал наличие опухоли, которую специалисты посчитали доброкачественной, однако она разрасталась так быстро, что не позволяла пациентке полноценно двигаться и есть



Из-за размеров новообразования женщина вынуждена была пользоваться инвалидным креслом. По словам гинеколога Ваагн Андикян, новообразование было очень крупным, если учесть что большой считается опухоль весом от 11 килограмм, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

В итоге команда из 25 врачей за две недели разработала план хирургического вмешательства. Специалистам удалось решить главную задачу — избежать повреждения кровеносного сосуда, от которого "питалась" опухоль. Пятичасовая операция прошла успешно, пациентка находится в хорошем состоянии, отмечается в пресс-релизе госпиталя.