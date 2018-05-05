Навальный задержан на несогласованной акции в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией в субботу в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сотрудники полиции задержали оппозиционера на Пушкинской площади.

"К настоящему времени задержаны 16 человек, в том числе блогер Арслан Энн, журналист Денис Ибрагимов и координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский. Поводы для задержаний самые разные: от кражи до избиения", - утверждают активисты штаба на своей официальной странице "ВКонтакте".

Согласно сообщению, сторонников Навального задерживают на выходе из квартир.