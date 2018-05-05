Студенты Ширакского госуниверситета требуют отставки ректора. Они начали акцию протеста в районе 12:00, собравшись около университета, и требуют отставки Саака Минасяна, который одновременно является и руководителем Ширакского отделения РПА.

Как передает «Арменпресс», решение об указанной акции протеста было принято 4-го мая, когда ректор уволил проректора Анаит Фарманян.

Месяц назад ректор уволил с работы преподавателей Гагика Амбаряна, Ованеса Хорикяна, которые еще в 2017 году подписали открытое письмо, в котором говорилось о злоупотреблениях Минасяна.

Сегодня на акцию протеста вышли и сторонники ректора, которые утверждают, что обвинения в его адрес беспочвенные. Сам Саак Минасян сказал, что, хотя и он одновременно является и руководителем Ширакского отделения РПА, ВУЗ является аполитичным институтом, что вызвало недовольство протестующих.

Участники акции протеста дали ректору время до 14:00 для подачи заявления об отставке. Не получив ответа, протестующие зашли в здание университета.

Они объявил бессрочный сидячий пикет, ожидая встречи с представителем МОН Армении, ректор же скрылся в неизвестном направлении.