В преддверии инаугурации президента РФ Путина, которая назначена на 7-е мая, в различных городах России проходят акции протеста против Путина, инициированные оппозиционным лидером Алексеем Навальным. Акции проходят под девизом «Он нам не царь».

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на российскую прессу, во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции были несанкционированными.

До этого в различных городах России задерживали активистов, которые оповещали о намеченных акциях протеста. В Москве 5-го мая арестовали участников акций протеста, которые шли с плакатами, посчитавшимися оскорбительными для Путина.

Путин должен быть инаугурирован в качестве президента РФ уже в 4-й раз. Президенсткие выборы на этот раз прошли 18-го марта, и он набрал 76,67% голосов.