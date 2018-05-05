Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

Стартовала программа по благоустройству территорий, прилегающих к дороге, ведущей от международного аэропорта «Звартноц Армения» в Ереван


В преддверии 2800-летия основания Еревана, стартовала программа по благоустройству территорий, прилегающих к дороге, ведущей от международного аэропорта «Звартноц Армения» в Ереван.
На участках, прилегающих к дороге, длиною более 4,5 км, осуществляются работы по строительству и благоустройству. Будет также проведен внешний ремонт более чем 430 зданий, расположенных вдоль дороги. Здания будут также украшены армянской символикой.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации