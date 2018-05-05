Стартовала программа по благоустройству территорий, прилегающих к дороге, ведущей от международного аэропорта «Звартноц Армения» в Ереван

В преддверии 2800-летия основания Еревана, стартовала программа по благоустройству территорий, прилегающих к дороге, ведущей от международного аэропорта «Звартноц Армения» в Ереван.

На участках, прилегающих к дороге, длиною более 4,5 км, осуществляются работы по строительству и благоустройству. Будет также проведен внешний ремонт более чем 430 зданий, расположенных вдоль дороги. Здания будут также украшены армянской символикой.