Директор школы номер 11 имени Монте Мелконяна уволена

Директор школы номер 11 имени Монте Мелконяна Рузанна Азизян, которая 5-го мая подала заявление об отставке, уволена. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В сообщении сказано:

«С учетом недовольства работой директора школы номер 11 имени Монте Мелконяна, проявленного коллективом и учениками, и тем обстоятельством, что не пользующийся доверием и любовью директор не может руководить школой, на основании ст. 112 ТК Армении, решением мэра Тарона Маргаряна директор школы номер 11 имени Монте Мелконяна Рузанна Азизян уволена с занимаемой должности».

Как сообщалось ранее, 4-го мая в ереванской школе номер 11 имени Монте Мелконяна ученики, родители и группа сотрудников требуют отставки директора Рузанны Азизян. Ученики скандируют «Азизян, уходи!», в актовом зале выступают учителя.

Выступающие говорят о том, что директор подвергает их репрессивным мерам, мстя за то, что они принимали участие в митингах и шествиях. Кроме того, она закрывала двери школы, не разрешая им участвовать в акциях протеста.

В зале присутствуют также члены блока «Елк» из числа совета старейшин Еревана, которые сообщили, что они обратятся в мэрию с требованием уволить Рузанну Азизян.

Позже в беседе с журналистами директор отрицала обвинения в свой адрес. «Удивлена этой ситуацией, это неожиданно. Я не видела своих учеников такими. Это инсинуация. Я не преследовала учителей»,- сказала она.

Часть родителей жаловалась на поборы в школе, часть подчеркивала роль Азизян в поддерживании порядка в школе.

Утром 5-го мая директор школы номер 11 имени Монте Мелконяна Рузанна Азизян подала заявление об отставке. Об этом на встрече с родителями и учениками школы номер 11 имени Монте Мелконяна сказала начальник управления средним образованием мэрии Еревана Анна Степанян.

По ее словам, заявление подано на имя мэра Тарона Маргаряна. Он дал свое согласие. «Я говорила с мэром. Он дал свое согласие. Если коллектив школы, родители и ученики не воспринимают ее в качестве директора, значит она не будет работать»,- сказала она.

Как сказала начальник управления средним образованием мэрии Еревана Анна Степанян, ей больно было слышать, что педагогический состав не желяет более работать с Азизян.