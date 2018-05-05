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В Китае при падении минивэна в реку погибли восемь человек


Восемь человек погибли, еще один пропал в результате падения минивэна в реку в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщили местные власти в субботу в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в городском округе Цанъу поздно вечером в четверг, когда минивэн, в котором находились 9 взрослых, по пока неизвестной причине перевернулся, вылетел с дороги и упал в реку.

Спасатели продолжают поисковую операцию., сообщает Арменпресс, со ссылкой на РИО новости.




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