Состоялся телефонный разговор между президентами Армении и Казахстана
Президент Армении Армен Саркисян и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону текущую внутриполитическую ситуацию в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.«Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдет верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля», – говорится в сообщении пресс-службы.
- 14:26 Директор школы номер 11 имени Монте Мелконяна уволена
- 13:39 Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 10.4%
- 13:35 Азербайджан произвел в направлении арцахских позиций около 3000 выстрелов
- 13:30 В Китае при падении минивэна в реку погибли восемь человек
- 13:18 Президент Литвы не получила приглашения на инаугурацию Путина
- 13:13 Состоялся телефонный разговор между президентами Армении и Казахстана
- 12:46 Люди – не машины, они значительно сложнее: Independent побеседовал с президентом Армении Арменом Саркисяном
- 12:37 В Армении время от времени ожидаются дожди и грозы
- 12:14 Директор школы номер 11 уйдет в соответствии с существующим порядком: начальник управления средним образованием мэрии Еревана
- 12:04 Кандидат в президенты от прокурдской Демократической партии народов Турции – Селахетдин Демирташ
- 10:54 Памятный турнир Карена Асряна состоится в июне
- 10:51 Армянские борцы продолжают выступать на чемпионате Европы
- 10:11 Европейские индексы - 04-05-18
- 10:09 Американские индексы выросли - 04-05-18
- 10:08 Цены на цветные металлы - 04-05-18
- 10:06 Цены на драгоценные металлы выросли - 04-05-18
- 10:05 Цены на нефть выросли - 04-05-18
- 09:59 На территории Армении произошло землетрясение
- 00:47 Парламентские силы Армении подтвердили важность единости подходов в вопросе Арцаха
- 04.05-21:26 Предстоящие на 5 мая мероприятия
- 04.05-21:19 Депутат парламента Сирии отметила важность роли армян в жизни страны
- 04.05-21:04 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 23 случая преступлений
- 04.05-21:02 Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Армении
- 04.05-20:54 ОЗХО завершила работу в сирийской Думе
- 04.05-20:36 От внутриполитической стабильности в Армении во многом зависит безопасность Арцаха: президент Арцаха встретился с парламентариями Армении
- 04.05-20:03 В Ярославле задержаны члены группировки "Исламское государство"
- 04.05-19:52 Армия Израиля потеряла два беспилотника в ходе протестов у сектора Газа
- 04.05-18:56 Иранские предприниматели рассматривают Армению в качестве бизнес-коридора: в Ереване проходит выставка иранских товаров
- 04.05-18:52 Ашот Гулян принял представителей фонда "Буллукян"
- 04.05-18:02 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-05-18
- 04.05-18:01 Азиатские индексы - 04-05-18
- 04.05-17:53 Парламент Каталонии поддержал поправки, позволяющие Пучдемону стать главой региона
- 04.05-17:43 В Италии кот получил в наследство от хозяйки €1,5 млн
- 04.05-17:35 Простых гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл решили не кормить
- 04.05-17:30 В Великобритании создадут беспилотник, способный год находиться в воздухе
11:29, 28.04.2018
Просмотрели 1882 раз Армения между демократией и охлократией – АндраникМигранян
11:58, 01.05.2018
Просмотрели 1398 раз На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана вновь наблюдается скопление и передвижение живой силы и военной техники противника
00:33, 01.05.2018
Просмотрели 1277 раз РПА примет решение о голосовании на выборах премьер-министра после ознакомления с программой Никола Пашиняна
11:58, 28.04.2018
Просмотрели 1135 раз Поединок Артур Абрахам – ПатрикРейнхардНильсен состоится сегодня
13:31, 03.05.2018
Просмотрели 1089 раз Командиром экипажа разбившегося в Сирии истребителя был майор Альберт Давидян