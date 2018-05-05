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Состоялся телефонный разговор между президентами Армении и Казахстана


Президент Армении Армен Саркисян и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону текущую внутриполитическую ситуацию в Армении.  Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдет верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля», – говорится в сообщении пресс-службы.


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