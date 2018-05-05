Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

В Армении время от времени ожидаются дожди и грозы


В период с 5 по 9 мая в большинстве регионов Армении время от времени ожидаются дожди и грозы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Согласно информации, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град.

Ветер – юго-западный, с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 5 по 9 мая время от времени ожидаются дожди и грозы.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации