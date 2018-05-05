Люди – не машины, они значительно сложнее: Independent побеседовал с президентом Армении Арменом Саркисяном

Британская газета Independent опубликовала пространную статью о внутриполитической ситуации в Армении и представила беседу своего корреспондента с президентом Армении Арменом Саркисяном. Как передает «Арменпресс», заголовок статьи гласит: «Я готов встать между полицией и протестующими – говорит президент Армении».

По его словам, несмотря на то, что он ученый и часто прибегает к логическим моделям, он мало что мог предсказать в последних событиях математическими методами. «Люди не машины. Они намного сложнее»,- отметил Саркисян, который является одним из ученых, придумавших всемирно известную игру Тетрис.

Как пишет Independent, после конституционных реформ роль президента сводилась к протокольным мероприятиям, его даже называли «британской королевой», однако последние события в Армении неожиданно выдвинули его на центральные позиции, сделав его посредником.

«В ходе последних событий в Армении я делал некоторые вещи, которые обычно не ждут от президента»,- сказал Саркисян. Говоря о своей роли посредника, Саркисян отмечает, что это было достаточно сложно, но «невозможно делать свою работу, сидя в офисе». Например, Армен Саркисян неожиданно появился на площади во время одного из митингов, где состоялась его беседа с Николом Пашиняном. При этом этот его шаг сыграл поворотную роль в настроениях протестующих, в том числе, Пашиняна. Ранее в отношении Саркисяна была определенная предубежденность, в нем видели лицо, близкое властям, его даже обвиняли в британском подданстве.

Саркисян подчеркнул, что арест Пашиняна и его сподвижников не то развитие событий, какое он мог бы поприветствовать. Именно после этого он созвал заседание с г-ном Саргсяном и официальными лицами.

23-го апреля Серж Саргсян подал в отставку. Говоря о будущих событиях, Саркисян подчеркивает, что он намерен играть свою роль: «Мы все учимся, я готов снова быть вовлечен, если что-то пойдет не так. Я готов встать между полицией и протестующими, если будет такая необходимость».

«Г-н Пашинян показал себя как талантливый политик с острым чувством общественного мнения. Однако, управление правительством представляет собой совершенно другую задачу. Он должен будет дать ответы на все вопросы, которые он задал. И люди должны понять, что не все, что было раньше, было черным, и не все будет белым завтра»,- подчеркнул он.

Армен Саркисян выразил уверенность, что ситуация в Армении утихомиривается. «Модели вновь становятся предсказуемыми, и я горд этим»,- сказал он.