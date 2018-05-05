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Памятный турнир Карена Асряна состоится в июне


Памятный шахматный турнир Карена Асряна состоится в июне, его призовой фонд составляет 27 000 долларов, в армянской валюте. Как передает «Арменпресс», турнир пройдет в Джермуке, 20-30-го июня. Турнир пройдет по швейцарской системе, в 9 туров.


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