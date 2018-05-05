Европейские индексы - 04-05-18

МОСКВА, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.02% и составил 12819.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5516.05 пункта, британский FTSE вырос на 0.86% и составил 7567.14 пункта, а российский RTSI вырос на 1.63% и составил 1146.61 пункта.