Европейские индексы - 04-05-18
МОСКВА, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.02% и составил 12819.60 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5516.05 пункта, британский FTSE вырос на 0.86% и составил 7567.14 пункта, а российский RTSI вырос на 1.63% и составил 1146.61 пункта.
- 10:11 Европейские индексы - 04-05-18
- 10:09 Американские индексы выросли - 04-05-18
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