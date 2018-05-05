Цены на цветные металлы - 04-05-18

ЛОНДОН, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 3.17% и составила 2342.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.79% и составила 6874.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.98% и составила 2279.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.57% и составила 14050.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.12% и составила 21150.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.14% и составила 3043.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.66% и составила 89000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.