Время в Ереване: 11:07:36,   5 Май

На территории Армении произошло землетрясение


На территории Армении произошло землетрясение.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 5-го мая в 07:13 из Службы сейсмической защиты поступило сообщение о том, что в 06:55 по местному времени сейсмологическая сеть в шести километрах к северо-западу от Еревана зафиксировала землетрясение магнитудой 2.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, сила в эпицентре составила 2-3 балла.

Толчки ощущались в селе Зовуни Котайкской области силой в 2-3 балла. 


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