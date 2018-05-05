Парламентские силы Армении подтвердили важность единости подходов в вопросе Арцаха

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) Бако Саакян 4 мая принял делегацию Национального Собрания Республики Армения, состоящую из представителей фракций РПА, «Царукян», «Елк», АРФД.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики двух армянских государств.

Oсобое внимание было уделено внутриполитической ситуации в Республике Армения.

Президент Республики Арцах подчеркнул необходимость установления внутриполитической стабильности в Армении, отметив, что от этого во многом зависит также безопасность Арцаха.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на корреспондента «Арцахпресс», после встречи депутаты ответили на вопросы журналистов. Депутат НС Армении от РПА Гагик Меликян сказал, что их беседа с президентом Арцаха была содержательной и серьезной и касалась вопросов безопасности Арцаха на фоне последних событий. По словам Меликяна, целью встречи было использовать влиятельную роль президента Арцаха для ослабления напряжения и диалога.

Зампредседателя НС Армении от блока «Царукян» Микаэл Мелкумян сказал, что целью встречи было подтвердить единость подходов к вопросам безопаснсти и защиты границ.

По словам представителя фракции АРФД Армена Рустамяна, на встрече было подтверждено, что разрешение внутриполитического кризиса должно ныть не только мирным, но и максимально быстрым, исходя из тех же соображений безопасности.

По словам представителя фракции «Елк» Арарата Мирзояна, в условиях стремительности развитий в Армении, встречи и обмен мнениями с президентом Саакяном, приобретают особую важность.

Во встрече приняли участие председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян, госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.