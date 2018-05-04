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Депутат парламента Сирии отметила важность роли армян в жизни страны


Депутат парламента Сирии армянского происхождения Нора Арисян дала интервью государственному телевидению Сирии, в котором коснулась вопроса Геноциде армян, проблем Армении и сирийских армян.

Как сообщает Арменпресс, депутат затронула геноцидные действия в регионе Евфрата и их отклики в сирийской литературе.

Арисян отметила важную роль армян в проявлениях многообразия и многокультурности в Сирии.

Депутат также подчеркнула политическую важность своего присутствия в парламенте Сирии как женщины-депутата парламента Сирии армянского происхождения.


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