Депутат парламента Сирии отметила важность роли армян в жизни страны

Депутат парламента Сирии армянского происхождения Нора Арисян дала интервью государственному телевидению Сирии, в котором коснулась вопроса Геноциде армян, проблем Армении и сирийских армян.

Как сообщает Арменпресс, депутат затронула геноцидные действия в регионе Евфрата и их отклики в сирийской литературе.

Арисян отметила важную роль армян в проявлениях многообразия и многокультурности в Сирии.

Депутат также подчеркнула политическую важность своего присутствия в парламенте Сирии как женщины-депутата парламента Сирии армянского происхождения.