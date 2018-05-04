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Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Армении


Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Армении. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе беседы президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении", — говорится в сообщении на сайте главы Казахстана.




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