За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 23 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 3 и 4 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 23 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 8 случаев мошенничества, 5 случаев причинения телесных повреждений, по 2 случая убийства и кражи личного имущества, по 1 случаю присвоения или растраты, умышленного уничтожения имущества, изъятия оружия и боеприпасов, хулиганства, обнаружения наркотиков и применения насилия в отношении представителя власти.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи личного имущества, причинения телесных повреждений и умышленного уничтожения имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.