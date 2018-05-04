ОЗХО завершила работу в сирийской Думе

ОЗХО подтвердила, что эксперты завершили работу в сирийской Думе, взяли там образцы и доставили их в лабораторию. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в заявлении организации.

Образцы доставлены в ОЗХО, где они будут разделены, а затем направлены в соответствующие лаборатории организации. "Анализ образцов может занять не менее трех-четырех недель", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что сейчас организация не может назвать сроки подготовки доклада по результатам анализа.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью британской газете Financial Times заявил, что инспекторы намерены эксгумировать тела "жертв" предполагаемой "химической атаки" в Думе. По его словам, эксперты начиная с 21 апреля — через две недели после якобы имевшей место атаки — собрали в районе инцидента около 100 проб из окружающей среды. Однако подобные материалы быстро портятся, и специалисты полагают, что для доказательства применения в Думе хлора или зарина необходимы образцы тканей предполагаемых жертв.