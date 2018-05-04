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В Ярославле задержаны члены группировки "Исламское государство"


Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания членов группировки "Исламское государство" в Ярославле.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ранее ФСБ РФ сообщила об аресте пятерых экстремистов ИГ, планировавших теракты в России. Как заявили в ведомстве, деятельность террористов осуществлялась при содействии из-за рубежа.

В отношении задержанных членов ИГ возбуждено уголовное дело. Личности экстремистов не называются.


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