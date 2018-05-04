Иранские предприниматели рассматривают Армению в качестве бизнес-коридора: в Ереване проходит выставка иранских товаров

По инициативе провинции Альборз Ирана более 40 компаний принимают участие в выставке иранской продукции в Армении. Организатор выставки, иранский бизнес-консультант Ара Шахбазян сказал в беседе с Арменпресс, что в выставке принимают участие представляющие разные сферы ведущие компании Альборза.

«Альборз является одной из промышленных провинций Ирана. Здесь расположены крупнейшие производственные и сервисные компании», - сказал он.

По его словам, иранские бизнесмены рассматривают Армению как мост к миру. «Как вы знаете, Иран - закрытая для торговли страна, а Армения - лучший мост для них во внешний мир. Есть компании, которые могут наладить производство в Армении и выйти на разные рынки. Это также будет выгодно для Армении, так как после завершения подготовки полуфабрикатов в Армении на них будет написано «Сделано в Армении», - сказал Ара Шахбазян.

Он отметил, что иранские товары иногда недооцениваются в Армении по качеству, такое впечатление было сформировано много лет назад, а сегодня на выставке представлены высокотехнологичные производства. Он считает, что выставка может сломать эти стереотипы.

«Иранские товары иногда могут быть гораздо более высокого качества и более доступными по сравнению с европейскими. Это хорошая возможность познакомиться с иранскими компаниями и наладить сотрудничество в будущем», - подчеркнул Ара Шахбазян.

Выставка открылась 3 мая и продлится до 6 мая в выставочном комплексе «Ереван Экспо». Завтра состоятся деловые встречи с армянскими компаниями.