Председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян 4-го мая принял прибывшую в Арцах делегацию, возглавляемую председателем фонда "Леа и Наполеон Буллукяны" Жаном-Пьером Клавераном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, приветствуя гостей, руководитель парламента подчеркнул интерес фонда к Арцаху и выразил надежду на то, что на основании собранных в ходе визита наблюдений в ближайшем будущем появятся возможности осуществления совместных программ.

Выразив признательность за прием, председатель фонда Жан-Пьер Клаверан представил руководителю парламента цели учрежденного в 1993 году в городе Лион фонда "Леа и Наполеон Буллукяны", которые в основном направлены на решение вопросов в сфере здравоохранения, в частности исследование рака, содействие сфере культуры и молодым искусствоведам, а также установление солидарности.

Ашот Гулян представил гостям основные направления сотрудничества Арцаха с Францией, в частности коснувшись деятельности круга дружбы "Арцах-Франция", роли Центра франкофонии "Дом Поля Элюара", децентрализованного сотрудничества, формируемого между городами двух стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно вопросов сферы здравоохранения, переподготовки специалистов и перспектив других направлений взаимодействия.