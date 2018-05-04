Азиатские индексы - 04-05-18

ТОКИО, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22472.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1771.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.32% и составил 3091.03 пункта, а HANG SENG снизился на 1.28% и составил 29926.50 пункта.