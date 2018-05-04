Парламент Каталонии поддержал поправки, позволяющие Пучдемону стать главой региона

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал в поддержку изменения местного законодательства, что может позволить экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону участвовать в выборах на пост главы автономии, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Assosiated Press (AP).

В частности, депутаты выступили в поддержку того, чтобы разрешить главе Каталонии исполнять свои обязанности без присяги, и находясь за границей.

Однако AP отмечает, что, несмотря на результаты голосования в Каталонии, суд в Мадриде вероятно заблокирует эту инициативу.

В конце октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

В данный момент Пучдемон находится в Германии. Ранее в апреле суд земли Шлезвиг-Гольштейн освободил Пучдемона под залог на время разбирательства о его экстрадиции. Суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. В то же время, основанием для выдачи политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.