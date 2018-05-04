В Италии кот получил в наследство от хозяйки €1,5 млн

Черно-белый кот по кличке Пилу получил в наследство от хозяйки €1,5 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщило веронское приложение газеты Corriere della Sera.

Хозяйку животного звали Чечилия Анна, она всю жизнь работала в администрации Совмина Италии. Анна умерла в возрасте 88 лет. У женщины не было наследников и незадолго до смерти она составила завещание в пользу кота. "В ясном уме и полном здравии заявляю, что хочу оставить свое состояние коту по имени Пилу", - написала она.

Распорядителем состояния стал представитель Фонда вкладчиков, к помощи которого обратилась завещательница. В его обязанности входит надзор за использованием средств и обеспечение должного уровня жизни животному.

После смерти Пилу оставшиеся деньги, согласно последней воле Чечилии Анны, перейдут одной из организаций по охране животных.





