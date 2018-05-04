Саммит ЕАЭС пройдет в Сочи 14 мая

Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Сочи 14 мая. Как сообщили в пресс-службе Кремля, подготовку к саммиту президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Арменпресс.

"Обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в городе Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

"Лидеры обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в Кремле. Также Путин и Назарбаев условились о двусторонних контактах на высшем уровне.





