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Саммит ЕАЭС пройдет в Сочи 14 мая


Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Сочи 14 мая. Как сообщили в пресс-службе Кремля, подготовку к саммиту президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Арменпресс.

"Обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в городе Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

"Лидеры обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне", - отметили в Кремле. Также Путин и Назарбаев условились о двусторонних контактах на высшем уровне.



 




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