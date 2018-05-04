Парламентская ассамблея ОБСЕ приветствует активный диалог между политическими силами Армении

Парламентская ассамблея ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Армении и приветствует активный диалог между политическими силами. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ПА ОБСЕ, об этом сказал 4 мая председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

«Надеюсь на быстрое политическое решение из нынешнего тупика, чтобы правительство смогло сосредоточиться на решении многих задач, стоящих перед Арменией. Призываю политических лидеров продолжать участвовать в парламентском диалоге, а также работать с гражданским обществом и международным сообществом в поисках удовлетворительного результата, который следует рассматривать в рамках более широкого процесса развития политической культуры страны», - отметил Церетели.

В сообщении ОБСЕ говорится, что лидер оппозиции Армении Никол Пашинян был официально назначен кандидатом в премьер-министры во второй раз от своей партии «Выход» и оппозиционных партий. В последние дни Пашинян встретился с послами Европейского Союза, России, США и Грузии, чтобы обсудить переговоры по урегулированию политического кризиса.

Георгий Церетели 3 мая побеседовал по телефону со спикером парламента Армении Ара Баблояном, чтобы обсудить ситуацию и выразить поддержку Парламентской ассамблеи ОБСЕ в процессе диалога. Он также побеседовал с главой делегации Армении в ПА ОБСЕ Эрмине Нагдалян.

«Мои беседы с парламентскими коллегами из Армении подтвердили мою уверенность в том, что ведущие политические деятели в Ереване стремятся найти конструктивное решение вопроса. Я подчеркнул, что все стороны должны проявлять должную сдержанность и продолжать путь эффективного диалога», - заявил Церетели.

Он подчеркнул, что мирные протесты являются важным средством выражения мнений, отметив, что убежден в том, что политический диалог должен проходить в рамках парламентской системы.