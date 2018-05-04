Папа Римский продаст свой Lamborghini

Автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе Римскому Франциску, будет выставлен на продажу аукционным домом Sotheby's 12 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Quotidiano.

В Sotheby’s за машину предполагают получить 303-435 тысяч долларов. Часть вырученных средств будет передана двум благотворительным фондам, помогающим африканским семьям, остальное пойдет на восстановление жилых домов и общественных построек иракских христиан.

Папа Римский Франциск ни разу не ездил на машине, подаренной ему компанией Lamborghini в ноябре 2017 года, но оставил на ней свою подпись.

Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году, ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе.