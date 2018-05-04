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Захарова: Россия нацелена на дальнейшее интеграционное сотрудничество с Арменией


Россия нацелена на укрепление союзнического взаимодействия и дальнейшее интеграционное сотрудничество с Арменией. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно отмечали, что выступаем за решение существующих в братской Армении внутренних проблем на основе конституции страны, в правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики. В области двусторонних отношений неизменно нацелены на продолжение совместной с армянскими коллегами работы по развитию и укреплению союзнического взаимодействия и интеграционного сотрудничества", - сказала она.




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