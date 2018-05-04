Захарова: Россия не собирается менять позицию по Нагорному Карабаху

Россия занимает последовательную линию по проблеме Нагорного Карабаха и будет и впредь оказывать содействие сторонам конфликта. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно, по этой проблематике мы занимаем очень последовательную линию и, в общем, от нее не отступаем, поэтому наше содействие сторонам будем оказывать и впредь. Но, еще раз говорю, нужно дождаться стабилизации политической ситуации в Армении", - подчеркнула Захарова.





